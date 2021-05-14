東洋三大引擎推升 本季營運加溫 全年甩陰霾重回成長

東洋 (4105-TW) 今 (14) 日參加櫃買業績發表會，展望今年，財務長張國江表示，由於去年醫院消化庫存、拉貨動能放緩，基期低，加上今年流感疫苗出貨量看增，以及海外市場需求同步成長，預估本季營收將優於去年，且全年將重返成長。

張國江提到，去年第一季國內新冠疫情爆發，醫院積極拉貨提高庫存，去年第二季則因消化庫存，使得基期降低，今年在沒有醫院調整庫存壓力下，加上產品出貨穩定，全年營運可望甩開去年衰退陰霾，重回成長。

東洋海外布局效益逐步顯現，包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9-11%，另外，墨西哥市場今年將有營收貢獻、南韓與印尼則是明年開始有收益、土耳其則處於藥證申請階段，最快後年貢獻營收。

張國江指出，隨著海外布局收入增加，有望降低藥品製造生產成本，此外，透過設立海外據點，與國際大廠洽談藥品授權也相對加分。

東洋日前授權自行開發的困難學名藥 Octreotide LAR，張國江表示，本季已認列部分里程碑金，雖然依照會計準則無法全數認列，但在金流上仍有幫助。

流感疫苗部分，東洋今年公費流感疫苗取得 89 萬劑，較去年成長逾 6 成，張國江說，流感疫苗公費營收大幅成長 6 成外，今年會持續擴大銷售自費流感疫苗，加上與原廠下訂足夠份量，估自費疫苗營收年成長幅度，不會低於公費疫苗。

市場傳，東洋將接手高端新冠疫苗後段充填，對此，總經理回應，目前無法評論，不過有針對廠房、設備採購、人員培養等，進行高規格規劃，有助未來委託開發與生產 (CDMO) 業務合作機會增加。