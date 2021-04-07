公費流感疫苗標案出爐 東洋得標數大躍進 成長逾6成

公費流感疫苗決標結果今 (7) 日出爐，總採購量約 633 萬劑，其中，國內疫苗廠國光生 (4142-TW) 與外商賽諾菲，得標比重與去年相當，分別近 60%、28%，不過東洋 (4105-TW) 今年取得 89 萬劑，較去年成長逾 6 成，得標比重從去年的 9% 攀升至 14%。

衛服部疾病管制署公布「110 年度四價流感疫苗採購案」決標結果，總採購量約 632.83 萬劑，其中包含國防部軍醫局委代購的 10.36 萬劑，總採購金額 15.82 億元，得標廠商包括外商賽諾菲、國內疫苗廠國光生與東洋，預計 8 月開始陸續交貨，10 月初開始施打。

今年公費流感疫苗標案雖然只比去年多出 22 萬劑，但因賽諾菲今年採購量較去年略為下滑，約 175 萬劑，得標比重從去年的 31%，降為 27.6%，也讓東洋今年得標量較去年成長逾 6 成，拿下 89 萬劑，占整體比重約 14%；國光生則仍拿下最多採購量、約 368.83 萬劑，占整體比重約 58%。

從金額方面來看，國光生、東洋、賽諾菲今年公費流感疫苗營收貢獻，分別約 8.85 億元、2.15 億元、4.11 億元。

東洋自澳洲引進細胞培養流感疫苗，並於去年開始供應國內市場，看好新冠疫苗持續蔓延，流感疫苗施打率將提升，澳洲合作夥伴已承諾今年供應量將較去年多出 2 成以上，法人看好，今年流感疫苗量約可增加 4-5 成。

國光生指出，除疾管署公費流感疫苗招標外，後續也將與國防部軍醫局簽訂合約，供應幾萬劑疫苗，自費疫苗方面，初步規劃今年將生產 15 萬劑以上，年增 2 倍，以及海外流感訂單同樣以倍數增長，今年全年營收可期。