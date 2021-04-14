基期高 東洋Q1純益年減近2成 每股賺0.82元

東洋 (4105-TW) 今 (14) 日公布自結，受到國際大廠嬌生 (J&J) 藥品代工業務改變商業條件，加上去年藥品銷售不俗、基期較高，第 1 季稅後純益 2.04 億元，季減 22.4%、年減 19.69%，每股純益 0.82 元。

東洋 3 月營收 3.23 億元，月增 24.67%、年減 20.84%；營利率 19.92%，月增 3.45 個百分點、年減 9.76 個百分點；稅後純益 7263 萬元，月增 102%、年減 32.8%，每股純益 0.29 元。

東洋第 1 季營收 9.64 億元，季減 19.87%、年減 11.83%；營利率 22.73%，季增 2.49 個百分點、年減 3.22 個百分點；稅後純益 2.04 億元，季減 22.4%、年減 19.69%，每股純益 0.82 元。

東洋今年除既有藥品產品線穩定成長外，公費流感疫苗得標數大躍進，今年取得 89 萬劑，較去年成長逾 6 成，營收貢獻 2.15 億元，得標比重從去年的 9% 攀升至 14%，另外自費疫苗供貨量也較去年增加，有助推升全年營收年增超過 1 成，超過 45 億元。

東洋近期啟動多起授權案，其中，困難學名藥微脂體產品 Pegylipo，將與德國藥廠進軍歐洲市場；困難學名藥 Octreotide LAR 則授權給國際藥廠，將可取得簽約金與里程碑金共 500 萬美元，里程碑金預計明年約可認列 100-200 萬美元，有助獲利進一步成長。