東洋流感疫苗出貨大增 今年營收年增可望逾1成

東洋 (4105-TW) 今 (26) 日舉行法說，總經理施俊吉表示，受惠今年公費流感疫苗總量較去年增加，且合作夥伴上修供應量，加上藥品銷量穩定增長，法人估，今年流感疫苗供應量有望成長 4-5 成，推升全年營收年增超過 1 成，超過 45 億元。

市場傳，東洋有機會與高端疫苗合作，進行新冠疫苗後段充填，對此，施俊良對於此事不予回應，且旗下針劑廠是否能製造生物製劑，也不便回應。

衛福部疾管署今年流感疫苗採購量，從去年的 610 萬劑，今年增加至 632 萬劑，得標廠商包括東洋、國光生 (4142-TW) 及外商賽諾菲，衛福部預計下週公布採購案細節。

東洋自澳洲引進細胞培養流感疫苗，並於去年開始供應國內市場，去年總出貨量約 60 萬劑，營收貢獻約 1.7 億元；東洋澳洲合作夥伴已承諾今年供應量將較去年多出 2 成以上，法人看好，今年流感疫苗量約可增加 4-5 成，營收貢獻將突破 2 億元，成為今年成長動能之一。

海外市場方面，東洋布局越南與菲律賓已虧轉盈，另外，墨西哥市場已拿到兩張藥證，預計今年將開始有營收貢獻，韓國與土耳其市場則分別將於明、後年開始有營收貢獻，施俊吉表示，雖然海外市場布局陸續發酵，但短期仍難有顯著營運增長。

東洋近期啟動多起授權案，其中，困難學名藥微脂體產品 Pegylipo，將與德國藥廠進軍歐洲市場；困難學名藥 Octreotide LAR 則授權給國際藥廠，將可取得簽約金與里程碑金共 500 萬美元，財務長張國江指出，里程碑金預計明年約可認列 100-200 萬美元，有助獲利進一步成長。

東洋去年第 4 季稅後純益 2.62 億元，季增 18%、年增 745.2%，每股純益 1.06 元；全年純益 9.24 億元，年增 2.68%，每股純益 3.72 元。