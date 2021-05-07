全球晶片荒何時解？BMW執行長：兩年內有望恢復供需平衡

德國豪車品牌寶馬（BMW）周四（6 日）表示，阻礙汽車製造業產能的晶片短缺問題，將隨企業與政府增加投資，預計最慢兩年內獲得解決。

BMW 執行長 Oliver Zipse 受訪時說：「全球都密切關注這個問題，預計最慢在兩年內有望恢復供需平衡。」

從導航系統到智慧後視鏡領域內的車用周邊產品皆面臨晶片短缺困境，使汽車製造商不得不削減產量，此時正值經濟大國逐漸放寬防疫限制、市場需求回溫，供需出現缺口。

福特 (F-US)4 月時曾估計，晶片短缺恐將使今年獲利減少 25 億美元，而 BMW 迄今僅公布兩家歐洲車廠有限度停產。

由於防疫期間消費者大量購買電子產品，再加上晶片廠因疫情、天災人禍而停工，全球晶片供應短缺，但也促使各界採取多種措施提高產量。

歐盟執委會為減少對國外半導體零件的依賴，計畫在 2030 年前，將歐盟的晶片產量提升至目前的兩倍，並且至少占全球供應量的 20%。

美國總統拜登則矢言重振美國晶片製造，並保護國內供應鏈。台積電今年斥資達 280 億美元蓋新工廠與購買設備。

在等待投資計畫加快步伐的同時，汽車製造商別無選擇，只能暫時將工廠閒置，或者採取其他措施，例如減少特定車款的高科技功能。

Zipse 表示，儘管目前存在種種限制，但 BMW 沒有尋求新合作夥伴或組合資企業的計畫。他說：「對於關鍵零組件，我們與各合作夥伴維持長期供應合約。」

有關 BMW 加速推出電動車電池的議題，Zipse 說：「已經透過長期合約顧及穩定的供應。」