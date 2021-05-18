台灣之光 金車噶瑪蘭刷新奪金紀錄 

2021 年 SFWSC 舊金山世界烈酒競賽 (San Francisco World Spirits Competition，SFWSC) 於美國時間 5 月 5 日公布得獎名單，金車噶瑪蘭一舉拿下 11 面雙金牌(Double Gold) 與 6 面金牌(Gold)，再創奪金紀錄，成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠！

其中「噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒」，更同時獲得「其他產區最佳單一麥芽威士忌 (Best Other Single Malt Whisky)」殊榮。金車噶瑪蘭秉持品質第一與不斷突破創新的信念，自 2010 年起年年獲得世界各大專業競賽肯定，至今已累計榮獲超過 500 面金牌，不斷於世界舞台寫下臺灣威士忌的歷史。

SFWSC 舊金山世界烈酒競賽 (San Francisco World Spirits Competition) 創立於 2000 年，為美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，極具代表性，也是全球威士忌產業之年度盛事。今年有超過 3500 支酒款參賽，比賽由美國知名的威士忌權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予金牌、銀牌、銅牌，其中得到評審小組所有成員認可的金牌酒款，方能升等獲頒「雙金牌」。

此次金車噶瑪蘭深受評審青睞，抱回 11 面雙金牌與 6 面金牌，成為最大贏家。其中「噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒」帶有杏仁、乾果、堅果香氣，熱情的多層次風味，受到評審讚揚，不僅獲得評審一致肯定升等獲頒雙金牌，也同時拿下「其他產區最佳單一麥芽威士忌」肯定。金車噶瑪蘭堅守品質第一，用心將臺灣的純淨水源與特有風情，陳釀進每一滴酒液之中，讓世界看見臺灣堅強的釀酒實力。

2021 年 SFWSC 舊金山世界烈酒競賽獲獎酒款：

其他產區最佳單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒

雙金牌

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌－波特風味桶

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌－雪莉風味桶

噶瑪蘭珍選 No.1 單一麥芽威士忌

噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌

金車頂極指揮單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Fino 雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏馬德拉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Manzanilla 雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 PX 雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Moscatel 雪莉桶威士忌原酒

金牌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏 Amontillado 雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭十周年紀念 Earth Silver 葡萄酒桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 大地－噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒



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