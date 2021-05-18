〈國內疫情升溫〉停課催出龐大需求 台灣大祭行動光纖上網吃到飽最低799元

國內新冠疫情延燒，除企業陸續啟動居家辦公外，全台各級學校明起全面停課，在家寬頻網路需求大幅提升，台灣大 (3045-TW) 看準商機，推出輕量型方案，4G 上網與 60Mbps 家用光纖上網吃到飽 799 元，高用量則有 5G 加 1Gbps 寬頻上網，月付 1599 元。

台灣大表示，今年 5 月以來，用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案，包括好速成双與好速加掛等，月增 2 成，顯示疫情期間，家用寬頻需求大幅增加。

台灣大針對不同網路用量需求，祭出兩大優惠，包括推出 799 元的「好速成双」專案，即享 4G 上網與 60Mbps 家用光纖上網吃到飽，滿足居家辦公或學生遠距上課需求。

上網用量較大且有高速網路需求用戶，則申辦 1599 元「好速成双」專案、綁約 36 個月，除享 5G 行動上網與高速 1Gbps 寬頻上網服務，並贈送 WiFi6 旗艦機，再享好禮。

中華電 (2412-TW) 則看好宅經濟持續發酵，OTT 使用者將不斷攀升，網路門市針對新申辦 MOD 用戶，加碼贈看片金 500 元，提供用戶好萊塢強片免費看；Hami Video 同步推出「居家娛樂方案」，線上訂閱電視館或影劇館每月只要 99 元，預計本波居家抗疫期間，將會帶來一波申辦潮。