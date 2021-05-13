〈保瑞法說〉CDMO市場成長+代理銷售新品項 長期營運可期

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，展望後市，董事長盛保熙表示，看準藥品代工與開發 (CDMO) 市場規模擴大，客戶市占率逐步提升，加上陸續代理新品項，添營運新動能，長期營運可期。

盛保熙指出，許多大、中型藥廠過去為單一藥品建置新廠，不過產能利用率僅 30%，在產能利用率無法提升下，墊高藥廠製造成本，因此轉向委外代工與製造，推升 CDMO 產業近年快速成長。

據統計，CDMO 市場規模 2019-2025 年複合成長率約 10%，其中，亞洲市場規模最大，2025 年將達 800 億美元，其次為北美市場 340 億元、歐洲、南美洲、中東、非洲等。

保瑞看準此趨勢，在台南、竹南、加拿大等設有廠區，其中去年底併購加拿大廠後，產品打入全球逾百個國家，盛保熙表示，由於加拿大藥廠有半固定、液體劑型產線，競爭對手少，雖然陸續有其他藥廠洽談合作，但後續仍有軟硬體交接問題，目前先專注在穩固出貨。

經銷代理方面，副總經理陳世民指出，除銷售自有產品，抗憂鬱藥、失智症用藥以及安眠藥等已銷售多年，每年業績維持穩定雙位數成長；另外，帕金森氏症用藥與低血鉀症用藥均已取得台灣藥證，有機會今年納入健保價並啟動銷售。

因應疫情，保瑞今年新代理抗菌噴霧，陳世民說，該產品過去是口腔消毒，後續研究發現也可使用在物品上，長達 7 天抗菌、抗病毒，看好可添營運新動能。