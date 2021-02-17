併購效益顯現 保瑞1月營收4億元年增逾2倍 締新猷

保瑞藥業 (6472-TW) 併購英國公司 GSK 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠效益顯現，1 月營收 4.28 億元，創新高，月增 19.86%、年增 220.54%。

保瑞去年收購 GSK 加拿大藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備，同時簽下 5 年保證代工合約，並從去年 12 月開始貢獻營收與獲利。

保瑞表示，此併購案補齊口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等生產線，目前約代工 50 個品項產品，輸出至全球 100 個市場，其中美國占比 7 成，由於處於初期階段，產能利用率約 50%，以穩定出貨為主，最快明年提升產能利用率，法人估，保瑞併購 GSK 加拿大藥廠後，每月營收貢獻逾 2 億元，明年有望進一步擴大。

董事長盛保熙日前表示，因應全球化布局策略，保瑞將打造國際級 CDMO(委託研發及生產代工) 藥廠，後續仍需在各國設立據點與工廠，包括美國、歐洲、澳洲等，每年評估超過 60 件案子，一件併購案至少需要一年以上時間進行討論，其中，美國為全球最大藥品市場，估最快下一個併購案會以美國藥廠為主。

保瑞看好，隨著 CDMO 需求高漲、產業逐漸成熟，透過代工、併購方式，長遠目標打造市值千億元的代工藥業公司，目標擠身全球前五大。