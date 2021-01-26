〈保瑞展望〉併購效益逐步顯現 下個標的瞄準美國藥廠

保瑞藥業 (6472-TW) 去年以 8.3 億元併購英國公司 GlaxoSmithKline(GSK) 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠，也是歷年來台灣對加拿大生技產業最大投資案，並從去年 12 月開始貢獻營收與獲利，董事長盛保熙表示，因應全球化布局策略，每個併購案約需 1-1.5 年時間討論，預期下個併購案會鎖定美國藥廠。

保瑞過去 8 年啟動 5 件國內外藥廠併購案，其中最大的案子為去年收購 GSK 加拿大藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備，同時簽下 5 年保證代工合約，盛保熙指出，此併購案有助補齊生產線，包括口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等。

盛保熙說，目前約代工 50 個品項產品，產能利用率 50%，代工藥品輸出至全球 100 個市場，其中美國占比 7 成，由於處於初期階段，營運策略先調整產線、穩定出貨為主，最快一年後才會開始拓展新客戶並提升產能利用率。法人估，GSK 加拿大藥廠去年 12 月營收貢獻約 2 億元，看好後續每月營收貢獻也有逾 2 億元水準，明年則進一步擴大。

盛保熙表示，保瑞將打造國際級 CDMO(委託研發及生產代工) 藥廠，後續仍需在各國設立據點與工廠，包括美國、歐洲、澳洲等，每年評估案子超過 60 件，一件併購案至少需要一年以上時間進行討論，其中，美國為全球最大藥品市場，估最快下一個併購案會以美國藥廠為主。