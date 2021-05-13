廣達Q1純益年增1.75倍 EPS 1.84元 寫歷史同期新高

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日公布首季財報，在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，單季毛利更衝上 6.33%，攀上近年新高，稅後純益則達 70.97 億元，季減 17.72%、年增 175.18%，每股純益 1.84 元，則創下歷史同期新高。

廣達首季營收 2689.54 億元，季減 11.25%、年增 41.33%，毛利率 6.33%，季增 0.13 個百分點、年增 1.48 個百分點，營益率 3.21%，季減 0.14 個百分點、年增 1.91 個百分點；稅後純益 70.97 億元，季減 17.72%、年增 175.18%，每股純益 1.84 元。

業外方面，廣達首季匯損約 3.08 億元，但利息收入約有 4.35 億元，合計業外挹注約 2.78 億元，出貨方面，廣達首季筆電出貨淡季不淡，出貨量達約 1900 萬台，季減 3.55%、年增 160.27%，改寫歷史單季次高紀錄。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，評估第 2 季筆電出貨仍可季增個位數，訂單能見度已看到第 3 季，全年維持雙位數成長，但仍需觀察零組件料況，雲端伺服器上半年也相對較淡，不過，隨著第 2 季有新平台推出，全年也維持雙位數成長目標。