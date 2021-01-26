〈保瑞展望〉藥品獨拿亞洲獨家代理銷售長約 目標進入全球前五大

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年1月26號16點59分

保瑞藥業 (6472-TW) 與既有美國客戶 Amneal 簽訂 5 年新約，除持續代工帕金森氏症用藥 Rytary，獨家拿下中國、日本、韓國等 11 個亞洲國家代理銷售權，董事長盛保熙今 (26) 日表示，隨著 CDMO(委託研發及生產代工) 需求高漲、產業逐漸成熟，透過代工、併購方式，長遠目標打造市值千億元的代工藥業公司，目標擠身全球前五大。

保瑞原僅替美國客戶 Amneal 代工帕金森氏症用藥 Rytary ，並供貨給美國市場，及取得台灣地區授權並申請台灣藥證與健保藥價，去年底雙方合約到期後，簽訂 5 年新約，除持續代工 Rytary 外，同時拿下 11 個亞洲市場獨家代理銷售權。

副總經理陳世民表示，帕金森氏症患者因腦內多巴胺濃度不足，會出現斷電現象，身體開始僵硬，Rytary 主要是讓患者腦內多巴胺濃度較為穩定。據統計，去年亞太區域市場規模達 10.4 億美元，估 2025 年市場規模可達 14.4 億美元 (約新台幣 4.04 億元)。

其他代工業務方面，保瑞目前有台南廠與竹南廠，其中台南廠主要代工日本衛彩旗下藥品，並於前年續簽 5 年新約，目前產能已達滿載，預計今年陸續有代工新品項加入。

竹南廠旗下客戶包括 Amneal&Impax、輝瑞藥廠、Vitruvias 等，陳世民表示，與美國客戶 Vitruvias 簽訂治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥 (KCl) 獨家代工合約，目前已開始出貨美國市場，預計今年將透過經銷商爭取美國大型標案，由於標案單一廠商有機會拿下千萬至上億顆訂單，有助營運動能，另外，Vitruvias 的全球代理銷售權也是由保瑞負責。

盛保熙指出，由於國際藥廠為擴大營運規模，積極尋找藥品代工廠，其中歐美藥廠布局亞洲市場同時需有穩定供貨源，因此將代工與銷售一同授權，成為近期新商業模式，保瑞搭上此趨勢，營運進入快速成長期，長期目標將營收衝破百億元、市值達到千億元水準，進軍全球 CDMO 前五大公司。