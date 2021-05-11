Wedbush：特斯拉今年有望上漲至1000美元

Wedbush 分析師 Dan Ives 在報告中表示，受惠於中國需求強勁，特斯拉 (TSLA-US) 股價有望在 2021 年飆升。不過，目前全球晶片短缺可能讓特斯拉股價在短期內受挫。

Ives 表示，他對特斯拉股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 1000 美元，較當前水準上漲了近 49%。特斯拉股價在週一收於 629.04 美元。

Ives 也指出了特斯拉目前所面臨的三項挑戰，其中包含全球晶片短缺、近期在中國因安全問題遭受打壓以及全球電動車競爭加劇。不過，他也表示，特斯拉仍然是市場的領導者，在中國和歐洲，潛在的消費者需求看來仍舊強勁。

「目前看多看空的主要重點並不是我們所認為的晶片短缺，那只是暫時的，而是特斯拉進一步打入中國市場的能力。現在馬斯克需要在圍繞安全問題的爭議中好好表現。到了 2022 年，中國將佔全球出貨量的 40% 以上。」Ives 說道。

分析師預估，即使考慮到晶片短缺問題，特斯拉在第二季的出貨量也能輕鬆超過 20 萬輛。

在過去幾個月，整體電動車業面臨拋售風險，特斯拉競爭對手 Fisker 和 Nikola 今年下跌超過 23%。不過，Ives 表示，他仍對電動車業抱持樂觀態度。

ARK 自動駕駛技術分析師 Tasha Keeney 先前表示，隨著電動車商業化，擁有規模和數據優勢的特斯拉才是產業的領先者。從目前從價格和綜合表現方面來看，特斯拉仍處於行業的領先地位，至少領先其競爭對手三年。