長線大股東Q1拋售特斯拉 持股量大減40%

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 的股價在 2020 年大漲了 743%，表現令投資人印象深刻，但是今年迄今，該公司股價下跌超過 7%，陷入修正，大型投資人正大量拋售手中持股。

報導指出，蘇格蘭基金管理公司 Baillie Gifford&Co. 在第一季共拋售了 1110 萬股特斯拉股票，佔特斯拉已發行股份總數的 1.2%，相關持股較去年底以來減少了 40%。不過，Baillie Gifford 仍持有特斯拉 1.7% 的股份，在所有機構投資者中，仍然是第五大擁有特斯拉股份的投資者。

然而，Baillie Gifford 已經連續第二個季度拋售特斯拉持股。該公司在 2020 年第四季拋售了 740 萬股股票，這意味著自去年的 9 月底以來，該公司已拋售了特斯拉一半以上的持股。

特斯拉股價在今年 1 月 26 日創下了每股 883 美元的歷史新高收盤價。此後，截至週四，特斯拉的股價自高點下跌了 25% 以上，落入定義中的熊市。

報導指出，特斯拉正面臨著來自福斯汽車、通用汽車等老牌汽車製造商日益激烈的競爭，許多車廠正大力增加電動車的生產，搶奪市占率。隨著日益嚴格的環境法規，以及購車者對電動車日益增長的需求，這些競爭這已經開始蠶食市場對特斯拉汽車的需求。

特斯拉第一季的營收突破了 10 億美元大關，年增 74% 至 103.9 億美元。第一季 Model 3 和 Model Y 交車 184800 輛，超越預期且創下公司紀錄，但該公司也表示，第一季均無生產高階版的 Model S 房車 或 Model X SUV，而是從庫存中交付了 2020 輛較舊的 Model S 房車 或 Model X SUV。特斯拉預期，2021 年交車量成長 50% 以上，意味著今年最低交付量約莫 75 萬輛。