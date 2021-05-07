特斯拉向官方坦承 年底前恐無法實現全自動駕駛

特斯拉 (TSLA-US) 執行馬斯克在先前表示，可以在今年實現全自動駕駛技術。但是，根據加州車輛管理局 (DMV) 的一份備忘錄顯示，特斯拉向該機構表示，在今年年底之前，特斯拉無法達成全自動駕駛的目標。

馬斯克在今年 1 月的一次電話會議上表示，他對「汽車今年將能夠以超過人類的可靠性進行全自動駕駛」充滿信心。自去年 10 月以來，特斯拉還向有限人數的員工和客戶推出了全自動輔助駕駛 (FSD) 測試版，馬斯克也在推特上大肆宣傳了該功能。

但是，根據加州 DMV 在與特斯拉在 3 月 9 日的電話會議備忘錄中顯示，特斯拉的自動駕駛技術目前處於等級 2，指的是半自動駕駛系統，需要有駕駛員在旁監督。特斯拉表示，至於馬斯克所談到的全自動駕駛等級 5，是依據技術提升速度進行推斷，特斯拉不確定說年底以前是否能達到等級 5。

加州 DMV 表示，特斯拉目前的自駕車技術僅達到等級 2。特斯拉明白，大眾對該技術的局限性的誤解以及對技術的濫用的可能會帶來悲劇性的後果。

特斯拉執行長馬斯克先前表示，距離量產自家的下一代電池可能還要 1 年至 18 個月的時間，既使特斯拉已在加州生產這些電池，馬斯克警告上市仍有其困難性。

電池組生產問題外，特斯拉德國工廠的建廠過程也遭遇重重阻撓。除了受到環保團體與當地居民強烈反彈，德國當局審核作業延宕也為建廠計畫帶來龐大壓力。

特斯拉今年的重點項目為在歐洲打造生產基地，並在美國德州設新廠。一旦德國超級工廠建廠遇阻，該公司勢必面臨來自福斯汽車 (Volkswagen AG) 等傳統車廠電動車的猛烈銷售攻勢。