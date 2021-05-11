以太幣連三漲 突破4200美元再寫新高 狗狗幣挫跌

加密貨幣以太幣價格周一（10 日）一度突破 4,200 美元大關，第三度改寫歷史新高，主因是投資人對去中心化金融（DeFi）的成長趨勢持樂觀態度，不過也有分析師表示，以目前的加密貨幣價格來看，以太幣稍嫌高估。

CoinDesk 數據顯示，市值第二大的加密貨幣以太幣價格周一一度漲至 4,213.46 美元的歷史新高紀錄，截稿前價格回落至 3,952.36 美元，24 小時內漲幅 0.53%，在 4,000 美元上下徘徊。

加密幣交易所 Bitfinex 的技術長 Paolo Ardoino 說：「DeFi 技術的多種可能性如一種技術的自然力量，將顛覆金融與其他業務，」

不久後的 DeFi 技術變革以致以太幣供應量減少，也成為價格攀升的推力，而加密貨幣領域的投資人也對此產生興趣，其中比特幣的價格到目前為止表現仍屬平穩。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，比起過去乏人問津的加密貨幣市場，目前已有越來越多的機構參與。

不過也有分析師表示，以太幣價格不斷上漲，背後並沒有數據佐證以太幣使用範圍有多廣泛。

摩根大通分析師在日前的一份報告中寫道：「以太幣價格相對網路活動持續背離，引發了對其價值的質疑。」

摩根大通表示，以太幣價格應該在 1,000 美元左右較為合理。

至於最大加密貨幣比特幣，周一價格一度漲至高於 5.96 萬美元的水準，登上三周以來高點，不過截稿前價格回落至 55,561.04 美元，24 小時內跌 4.15%。

馬斯克一句玩笑話，狗狗幣閃崩

區塊鏈數據供應商 Glassnode 表示，在近期的研究報告中，有跡象表明部分比特幣資本正轉向以太幣與狗狗幣。

但 CoinGecko.com 數據顯示，最近表現出色的狗狗幣價格大幅下跌 10% 至 0.482 美元。日前特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克客串美國脫口秀節目「週六夜現場」(Saturday Night Live) 時，開玩笑稱狗狗幣是場騙局，結果讓該幣價格閃崩。

至截稿前，狗狗幣價格報 0.474590 美元，24 小時內下跌 13.07%。

馬斯克旗下公司 SpaceX 表示，未來將接受從鄉民們的迷因中誕生的狗狗幣作為支付方式。