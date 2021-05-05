標普道瓊指數公司推出加密貨幣指數 將比特幣、以太幣領入華爾街

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周二（4 日）發行首批加密貨幣指數，將比特幣、以太幣等數位加密貨幣領入華爾街的交易大廳。

新的指數分別是追蹤比特幣價格的「標普比特幣指數」（S&P Bitcoin Index, SPBTC）、追蹤以太幣價格的「標普以太幣指數」（S&P Ethereum Index, SPETH），以及同時追蹤上述兩者價格的「標普加密貨幣大盤指數」（S&P Cryptocurrency MegaCap Index, SPCMC），這些指數將衡量與其相關的數位貨幣表現。

金融資訊與統計數據供應商標普全球（S&P Global）表示，下半年將會擴大指數名單，列入更多數位貨幣。

標普道瓊指數公司去年 12 月首次宣布發行加密貨幣指數計畫，當時該公司表示，計畫將涵蓋超過 550 種交易量最大的數位貨幣，讓客戶能建立客製化指數以及評估其他加密貨幣的基準工具。

標普道瓊指數公司創新與全球策略主管 Peter Roffman 說：「傳統金融市場與數位資產將不再是相互排斥的市場。」

新的加密貨幣指數將使用紐約虛擬貨幣公司 Lukka 的數據。

比特幣在受到特斯拉 (TSLA-US) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 等知名公司的支持後，價格迅速飆升，不過近期已經從歷史高點回落，至台北時間上午 05:50，報 54,452.38 美元，24 小時內跌幅 4.35%。

以太幣上周末首次突破 3000 美元大關，並於周二寫突破 3,500 美元、寫歷史紀錄，至台北時間上午 05:50，報 3,355.28 美元，24 小時內漲幅 1.52%。