SEC主席：美國比特幣投資人缺乏保障 需要直接監管加密貨幣交易所

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 周四 (6 日) 表示，國會需要建立一套架構監管加密貨幣交易所，因目前的法律並未授權任何主管機關直接監管，導致美國投資人在這方面缺乏保障。

Gensler 在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，數位貨幣被視為證券，因此 SEC 有權監管，但若投資人在大型加密貨幣交易所交易，不在管轄範疇。這代表 SEC 認為比特幣在美國法律中屬於一種商品，不受 SEC 最嚴格的法規限制。

加密貨幣產業上頭有好幾個主管機關，但運作主要由州和聯邦層級不同法規拼湊而成。

這是 Gensler 4 月中旬上任 SEC 主席以來，首次針對加密貨幣產業監管議題發言。對 Coinbase(COIN-US) 這類加密貨幣交易所來說，出現新的監管機關、或現有機關擴大職權，都可能牽動營運。

Gensler 的談話一度導致加密貨幣急跌，比特幣一度跌 1500 美元後回穩。截稿前，Coindesk 報價為 56227.25 美元，24 小時內跌 0.93%。

以太幣周四創新高、突破 3600 美元，盤中一度也因這個消息回跌 200 美元，截稿前報 3460.83 美元，24 小時內跌 0.52%。

Gensler 在麻省理工學院 (MIT) 開設數位資產課程，外界預期在他帶領下，SEC 會在加密貨幣領域採取更寬鬆的立場。

他周四並未提及加密貨幣產業最關切的話題：SEC 是否有意批准比特幣 ETF。