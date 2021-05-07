〈財報〉比特幣助攻！Square Q1營收年增近3倍 盤後漲2.5%

Square (SQ-US) 周四 (6 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，拜比特幣之賜， Q1 營收年增 266%，大幅優於市場預期，公司表示，Seller、Cash App 生態系成長動能強，4 月已繳出亮眼成績，盤後勁揚 2.5%。

Square 預估，Seller 生態系 4 月毛利年成長率有望超過 135%，Cash App 生態系年增 130%。不過財務長 Amrita Ahuja 在電話會議上表示， 5 、6 月的成長會變得更加艱難，預計成長放緩。

Ahuja 說：「我們認為客戶自政府資金中獲得更大的消費能力，這推動 3 月份資金流入的增加。在那之後，資金流入已逐漸正常化，與 3 月相比，4 月的流入量下降 16%。」

Square 在財報聲明中表示，第一季營收受惠於比特幣大幅成長，但未來幾個季度中，由於客戶需求或比特幣市場價格的變化，比特幣收入可能會發生波動。

Q1 (截至 3/31) 財報關鍵數據：

營收報 50.6 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 33.7 億美元

調整後 EPS 報 0.41 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 0.16 美元

毛利報 9.64 億美元，年增 79%

調整後 EBITDA 報 2.36 億美元

淨利為 3900 萬美元

第一季 Square 營收暴增至 50.6 億美元，年增達 266%，比特幣是第一季主力，營收高達 35 億美元，年增約 11 倍，不過比特幣貢獻的毛利不高，為 7500 萬美元，僅占總毛利的 7.7%。

Square 交易收入報 9.6 億美元，較去年同期增加 27%，優於市場預期的 8.725 億美元，毛利 4.35 億美元，年增 49%，總付款規模 (GPV) 年增 29%。

另外，訂閱與服務收入報 5.58 億美元，年增 88%，毛利為 4.69 億美元，Square 表示第一季大幅成長，主要受惠於 2C 業務 Cash App 以及 2B 的 Seller 生態系的成長。

依生態系來分，結合軟、硬體為商家提供線上與線下管理工具的 Seller 生態系 Q1 營收為 10.2 億美元，年增 19%，占總營收約 1 成，占交易收入 9 成。Square 表示，除了受益於線上以及國際市場的強勁成長，也從美國多地區重啟以及政府資金支出增加中受惠。

此外，Seller GPV 也成長至 298 億美元，較去年增加 20%，大客戶比率從去年的 54% 提升至 61%。

對消費者的線上支付、收發 Cash App 生態系 Q1 營收為 40.4 億美元，是主要營收來源，占訂閱、服務收入約 78%，毛利為 4.95 億美元，年增 171%。由於開放比特幣交易，Q1 營收暴增主要源自於比特幣的相關收入。

公司表示，第一季度客戶流入量出現強勁增長，主要由政府資金支出的推動，這有助於增加 Cash App 生態系中的參與度和採用更多產品。

Square 在去年 10 月購買價值 5000 萬美元的比特幣，2 月加碼買進 1.7 億美元的比特幣。公司表示，截至第一季，該公司在當季比特幣投資損失 2000 萬美元，據可觀察市場價格，其投資公允價值為 4.72 億美元。

此外，Square 還認列一筆 DoorDash (DASH-US) 的投資損失，虧損 2900 萬美元。