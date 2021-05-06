狗狗幣飆漲逾40% 躋身第四大數位貨幣

迷因虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）周三（5 日）價格飆升至歷史新高，CoinMarketCap 數據顯示 24 小時內上漲 41%、達到創紀錄的 0.68 美元，延續今年漲勢成為第四大數位貨幣。

迄今為止，狗狗幣價格已從去年 12 月 31 日的 0.00486 美元飆升超過 1,4000%，漲幅遠勝其他廣泛使用的加密貨幣如泰達幣（Tether）、瑞波幣（XRP），成為市值第四大的加密貨幣。

狗狗幣目前累計市值為 880 億美元，而比特幣為 1 兆美元，以太幣為 3,910 億美元。

紐約加密貨幣交易所 Gemini 日前表示，將開始允許用戶交易與保管狗狗幣。

然而伴隨狗狗幣漲幅升高的還有投資人的危機意識，區塊鏈與數位貨幣投資銀行 Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 表示，狗狗幣上漲反映年輕投資人對當前金融市場與經濟狀況不再有美好憧憬，同時也示警，以目前的風險程度來看，押注這種搞笑的貨幣非常危險，「可能賠上一大筆錢」。

Novogratz 也說，並非意圖貶低狗狗幣的投資人，只是認為有必要點出狗狗幣高達 190% 的波動性。

他表示，投資人在目前利率接近或低於零的環境下，開始大膽地往加密貨幣領域下注，並引發比特幣、狗狗幣、遊戲零售商 GameStop 股票等數位資產的投資熱潮。

狗狗幣「拋物線式」的崛起既贏得掌聲，也引發擔憂，支持狗狗幣的投資人希望將其價格推升至接近 1 美元的價位。反方則警告，這種資產具有泡沫化的所有特徵，而泡沫必定會破裂，隨之而來的恐怕是一場大屠殺。