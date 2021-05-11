捍衛掀背卡車市場！福特F-150全電動版本月19日將亮相

福特 (F-US) 宣布全電動版 F-150 掀背卡車的具體公布時間，激勵股價一度走揚約 1%，但最終仍吐回且收低。

福特「F-150 Lightening 」將於 5 月 19 日美東時間晚上 9 點 30 分亮相，消息公布後，福特原本持平的股價跳漲約 1% 至 11.91 美元，但終盤仍收低 0.93% 至 11.71 美元。

雖然該消息僅激勵股價漲 1%，似乎很小，但該款卡車離開賣仍然遙遠，分析師預計要到 2022 年初經銷商才會開賣。

投資者非常關注電動版 F-150。福特和通用汽車 (GM-US) 大部分的獲利來自掀背卡車，面臨電動車廠推出掀背卡車，投資者急著想看到這兩家車廠推出自家相應產品來捍衛市場，例如特斯拉 (TSLA-US) 造型前衛的電動掀背卡車 Cybertruck 今年稍晚就將開賣。

定價將是關鍵，福特捍衛市場的同時也必須證明，他們在販售電動卡車上也能賺到紮實的獲利。全球市值最大的電動車廠特斯拉在每年出貨數十萬輛電動車的耕耘下，到了近期才開始產生穩定獲利。

福特沒有立即回應關於定價的置評請求。

福特與其他同業近期對電動車發展投入更多資金，福特推出的全自動野馬跨界車似乎也大受好評。福特計畫到 2025 年底前在汽車電氣化項目投資約 220 億美元。

福特對電動車的承諾以及不斷提高的獲利能力，已讓今年迄今股價上漲約 35%，輕鬆超越大盤同期漲幅。