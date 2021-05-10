分析師：比特幣未來5年內有望升至25萬美元

近期以來，比特幣仍在重返 6 萬美元的路上面臨挑戰，投資人更青睞以太幣 (Ethereum)，其價格在週一突破 4000 美元，創下歷史新高。儘管如此，Morgan Creek Capital Management 創辦人兼投資長 Mark Yusko 認為，比特幣有望在在未來 5 年內上看 25 萬美元。

Yusko 在接受採訪時表示，他預測，比特幣將在 5 年內達到 25 萬美元。他認為許多投資者所忽視並低估了比特幣的價值，這與網路的採用和使用率的提高有關。

他認為比特幣交易是一個以指數方式成長的網路，也是有史以來最快達到一兆美元總價，比特幣跟隨著尖牙股 (FAANGS) 的腳步，而尖牙股花費 15 到 20 年的時間才擴大。

Yusko 所做出的預測，主要以黃金市場作為基準。總價值為 4 兆美元，假使比特幣上升到該水準，每枚比特幣將漲到 25 萬美元。

今年出現驚人漲幅的不僅是比特幣。萊特幣 (Litecoin) 和以太幣都出現大幅上漲，而謎因 (Meme) 狗狗幣 (Dogecoin) 更是上漲了 130 倍以上。

Yusko 表示，儘管如此，比特幣仍然是加密世界中的黃金，若以網路來比喻的話，比特幣就是 TCP / IP 基礎通訊架構，而以太幣等其他加密貨幣就是類似於建立於該基礎上的協定。此外，她也認為，狗狗幣是沒用處的，最終會在市場上消失。