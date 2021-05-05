狗狗幣領漲非主流幣種 以太經典、比特幣現金本周表現突出

加密貨幣圈本周持續由狗狗幣 (DOGE) 宰制，周三 (5 日) 價格突破 0.69 美元，已經躍升至市值第 4 大加密貨幣。但要比起單周漲幅最高，以太經典 (ETC) 的表現甚至一度更好，至台北時間下午才被超越。

以太經典周三也寫下歷史新高價位，最高來到 85.02 美元，24 小時漲幅超過 53%，7 日漲幅約為 140%，成為在以太幣 (ETH)、比特幣 (BTC) 高檔震盪之後，少數仍在飆漲的幣種。

(圖表取自 Coindesk)

以太經典的擁護者因不願接受以太坊領導層的硬分叉計畫，主張維持原有區塊鏈，最終成為側鏈，雖然他們自封為「正統」以太坊，但市場受歡迎程度不如以太幣支持者，市值目前僅維持在前二十大。

儘管如此，進入 5 月之後，尤其過去兩天，在以太幣未能再衝高時，他們反而成為替代選擇，幾乎僅花了一天半，就將價格翻倍。

與這情況類似的是比特幣現金 (BCH)，做為比特幣的分叉幣，其價格在 24 小時中也漲了近 10%，一周上漲約 23%，算是近日表現較穩定的貨幣。

最瘋的自然還是狗狗幣，但狗狗幣在飆漲 3 天之後，周三下午稍微由高點回落。至台北時間 14:55，報 0.67037 美元，24 小時漲幅仍有 54%。

對於狗狗幣這輪的飆漲，分析師多數認為，這與馬斯克 (Elon Musk) 即將現身〈周末夜現場〉有關，不過投機氣氛的帶動也占了重要因素。

Huntington Private Bank 投資管理主管 Chad Oviatt 表示，這裡是存在投機炒作交易的市場之一，短期內就可以取得可觀利潤，投資人將因此興奮。