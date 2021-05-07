傳高盛將推比特幣衍生性商品

彭博引述知情人士報導，高盛集團 (GS-US) 將開放投資人交易與比特幣價格連動的衍生性商品，積極在規模 1 兆美元的比特幣市場拓展版圖。

知情人士透露，高盛已經開放與比特幣價格連動的無本金交割遠期交易 (NDF)，客戶下單後，高盛透過交易夥伴 Cumberland DRW，在芝加哥商業交易所(CME) 以大宗交易 (block trade) 的方式買賣比特幣期貨，藉此規避巨大的波凍風險。

高盛亞太區數位資產負責人 Max Minton 說：「這個領域的機構需求還在大幅漲，與 Cumberland 合作有助我們擴增產品。新產品幫助我們發展以現金結算的加密貨幣。」

高盛今年重啟加密貨幣交易部門，並計劃替客戶交易比特幣期貨和 NDF。

除了高盛，摩根士丹利 (MS-US)3 月成為美國第一家開放財富管理客戶交易比特幣基金的華爾街大銀行，Coindesk 日前報導，摩根大通(JPM-US) 也準備讓某些特定客戶投資主動管理型的比特幣 ETF。

紐約梅隆銀行 2 月成立新部門，幫助客戶保有、轉移和發行數位資產，而全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 已經把比特幣納入兩檔基金的投資標的。

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