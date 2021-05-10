〈台股盤中〉電子曇花一現 傳產金融撐多頭 力守月線支撐

電子股多頭曇花一現，台股今 (10) 日早盤上攻欲振乏力，靠著運輸、鋼鐵等傳產與金融族群撐場，指數持續在平盤上震盪，盤中最高 17304 點後拉回，在獲利了結與當沖交易量帶動下，預估成交量再逾 5500 億元。

電子股反彈後繼無力，權值股王台積電盤中下跌 1.2%，股價再度失守 600 元關卡；聯發科受賣壓宣洩拖累，盤中股價重挫逾 6%；聯電股價也隨半導體族群翻黑，盤中下跌 1.5%。

運輸族群今天由航運領軍多頭上攻，長榮、四維航盤中雙雙攻上漲停關門，惟長榮航獲利了結賣壓調節，漲停後微幅拉回整理，但盤中仍大漲逾 9%，股價持續站穩 90 元關卡，陽明盤中大漲逾 8%，帶動股價盤中一度站上 99.9 元，距離百元大關僅半步之遙。

鋼鐵股中，指標個股中鋼、中鴻股價聯袂衝高，中鋼盤中大漲逾 6%，中鴻盤中大漲 9%，但不敵高檔調節賣壓，漲幅略有收斂，其他包括美亞、燁輝、長榮鋼、盛餘、允強、彰源在買單追捧下，股價先後攻上漲停關門。

金融股中，金控雙雄富邦金、國泰金帶量上揚，股價表現強勢，富邦金盤中大漲逾 7%，盤中衝上波段新高 76 元，國泰金盤中爆出 6.3 萬張成交量，在買單敲進下推升股價盤中大漲逾 6%；其他包括開發金、元大金、新光金、永豐金、中信金等個股盤中也有 2% 到 4% 漲幅。

觀察目前資金仍持續湧入鋼鐵、航運傳產個股加碼，電子股則略顯疲弱，成為拖累大盤上攻的阻力，但部分漲多傳產個股也有賣壓蠢動風險，因此短線仍否站穩月線，仍需觀察權值電子股與電子次族群表現。