台股重回「萬七」 後續看電子股多頭氣勢支撐

台股靠電子股回神，拉抬指數重新收復月線，但法人示警，指數是否站穩「萬七」，必須看漲多的傳產是否出現拉回，以及電子族群能否繼續上攻，短線須留意高檔震盪，建議避開高本益比個股，後續觀察電子是否能持續站穩多頭。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，資金仍持續在類股間快速輪動，5 月第一周，受台灣疫情影響惡化影響，指數失守 17000 點，所幸週五靠光電、科技與電子零組件類股表現反彈，走勢轉強，但後續應持續觀察電子股走勢，是否重回主流、領軍表現。

郭修伸指出，本周內大盤震盪波動 723 點，主因在於國內肺炎疫情惡化，並非因經濟基本面轉弱導致，預期在資金行情支撐下，短線大盤整理後、仍具向上空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文也認為，台股震盪主要受疫情影響，從基本面來看，企業獲利年增率持續上修趨勢不變，而當企業獲利出現明顯成長，與加權指數上漲呈現高度正相關，預期在基本面良好的激勵下，第 2 季指數仍有持續創新高。

葉獻文指出，資金似有重返科技股趨勢，未來隨著全球疫情降溫，刺激民眾外出消費需求，配合整體原物料市場持續漲價，加上國外重量級企業首季財報不俗，有助帶動台股相關供應鏈表現，預期將由傳產與科技股將持續輪漲帶動指數續揚。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，財報及產業展望正向、缺料及缺貨，或是碳排放限縮等政策所帶動的漲價題材等基礎仍是支撐大盤多頭動能，只要漲價趨勢還沒到盡頭，傳產和電子仍是各擁題材，其中電子股仍是上游優於下游。

鍾安綾表示，隨著財報資訊陸續公佈，布局上可以財報表現、擁漲價題材的產品價格走勢變化，例如虛擬貨幣挖礦需求、原物料價格及船運報價等，做為參考依據。

另外，也要留意經濟擴張快速可能帶來的利率和通膨風險、美國拜登政府的新政策及疫情發展與評價面等對股市的影響。