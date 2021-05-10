鋼鐵人、航海王強漲不敵賣壓 台股跌49點收17235點險守月線

台股今 (10) 日多空在平盤附近交戰，電子股再度遭到摜壓，由金融與傳產族群接棒撐盤，其中，鋼鐵人、航海王成為交投重心，貨櫃三雄全面亮燈漲停，但大盤終場仍收黑，指數下跌 49.39 點，收在 17235.61 點，驚險守住月線關卡，成交值 4902.15 億元。

台積電上周五漲幅回吐，今日震盪走跌，終場下挫 1.6%，收 589 元，跌破短均；5G 手機終端銷售傳出雜音，OPPO、vivo 下修部分零組件訂單，衝擊聯發科股價表現，股價重挫逾半根停板，摔出千金股行列，終場收 979 元；大立光同步翻黑，再度摜破 3000 元關卡，終場跌 3.5%，收 2900 元。

台股即將進入除權息旺季，熱錢積極掃貨金融股，富邦金股價再飆漲逾 8%，一度衝上 77.5 元，改寫新天價，終場收 76.6 元；國泰金同步大漲逾 5%，收 58.2 元；中信金、開發金、元大金、永豐金也有 2-3% 的漲幅，帶動上市金融類股指數終場勁揚逾 3%。

大量資金轉進鋼鐵人、航海王，中鋼第一季財報亮眼，第二季鋼價續漲獲利可期，龍頭股中鋼漲勢逐漸放大，終場漲 9% 收 45 元，燁興、中鴻、燁輝、官田鋼、新鋼等多檔均亮燈漲停。貨櫃三雄買氣強強滾，長榮衝破 90 元關卡，直奔漲停價 93.5 元，陽明、萬海接連亮燈漲停叩關百元，萬海以 101.5 元登上航運股王。

受惠終端消費市場復甦，成衣雙雄第四季的生產排程已敲定超過一半，目前更與客戶洽談明年首季的訂單，紡織股今日獲得買盤青睞，儒鴻股價站上 600 元，一度逼近漲停，終場漲 7.5%，收 613 元；嘉裕、宏洲、宏益、集盛、聯發、宏遠等多檔也都亮燈漲停。

電子股成為殺盤重心，IC 設計股跌勢深，包括聯詠、偉詮電、矽創、九暘等均大跌逾半根停板，瑞昱、力旺、譜瑞 - KY 等也有 2-3% 的跌幅；面板雙虎遭到調節，連袂重摔逾 4%；被動元件漲多拉回，國巨、華新科股價下挫約 4%，禾伸堂、興勤、奇力新、凱美、聚鼎等賣壓也相當沉重。