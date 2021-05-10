〈台股盤前〉短線反彈快速恐面臨震盪 電子股拚回穩

台股上周上沖下洗，震盪 900 點，周五反彈重新站回萬七及月線，法人分析，目前企業公告首季財報及 4 月營收普遍正向，支撐多頭行情，短線雖然面臨快速反彈後的震盪，接下來得關注在電子族群反彈動能否延續。

觀察籌碼面，三大法人周五同步站在買方，外資終止連賣，轉為買超 160.57 億元；投信也買超 9.02 億元，為連 3 買；自營商同步買超 68.06 億元，三大法人合計買超 237.73 億元。

市場消息方面，三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，推動多項先進製程計畫，旗下南韓平澤新擴建的 5 奈米廠將在 6 月開出新產能，該廠區並力拚 4 奈米與 3 奈米在 6 月展開風險試產。

品牌大廠華碩致股東報告書出爐，展望今年，董事長施崇棠表示，將持續朝品牌金三角策略邁進，正向看待營運展望，並規劃積極成長目標，強化現有核心事業，加上人工智慧、AIoT 布局，預期未來數年華碩將成為進化創新的成長型企業。

美國東岸輸油油管營運業者 Colonial Pipeline 遭遇駭客勒贖軟體攻擊後，暫停所有管線運作，帶動美國油價大漲，美國運輸部也已對東岸 18 個州與特區發布緊急狀態，解除陸路燃料運輸的多項限制，以舒緩 Colonial 油管持續關閉的影響。