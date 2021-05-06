五一長假後首個交易日 人民幣中間價貶逾200基點 逾一週新低

五一長假後中國金融市場迎接第一個交易日，週四 (6 日) 中國外匯交易中心立即將人民幣兌美元匯率中間價調貶 223 基點，報 1 美元兌 6.4895 人民幣，結束之前連三升的走勢，創逾一週以來新低點。

美元在中國五一長假期間不斷走揚，直到週三 (5 日) 才從兩週高點回貶，主要受到美國公債殖利率下滑、以及就業數據和非製造業指數紛紛不如預期所致，再加上葉倫意外拋出升息論引發市場動盪後，已有多名聯準會官員出面緩和市場情緒，重申非常規貨幣政策不變，金融市場暫時回穩，美元指數則拉回。

而今日人民幣中間價調貶只是反應中國五一長假期間美元的升勢，早盤離岸人民幣則利用美元回貶之下出現反彈。截至上午 09:43 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.476 人民幣，升值 94 基點，升幅 0.14%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

至於在岸人民幣則是小貶 16 基點，暫報 1 美元兌 6.4763 人民幣，貶幅 0.02%。

BK Asset Management 表示，美國非製造業 PMI 下滑，這讓美元交易員感到擔憂，並不利於他們在非農就業報告公佈前恢復美元多頭信心。

FXstreet.com 則認為，聯準會已表示在 2023 年之前不會上調指標聯邦基金利率，但商業利率的反應則會走在更前一點，因此信貸市場開始推動美國 10 年期公債殖利率朝向 2% 回升時，就會帶動美元同步走升。