A股不爭氣 散戶不買單 4月A股新基金發行量創今年新低

中國股市急凍，影響投資人對於 A 股的熱情，連帶導致新基金發行市場明顯降溫。4 月份 A 股新基金的發行規模創下今年內新低，更有 6 檔新基金宣告募集失敗。這數據追平 2018 年 8、9 月份 A 股熊市期間的基金募集失敗數量，再度達到基金發行失敗單月高點。

市場認為 4 月基金發行市場進入寒冬的原因之一，就是 4 月共有 6 檔新基金宣布募集失敗，而截至 2021 年 5 月 5 日，今年以來募集失敗基金合計為 11 檔。

業內指出今年春節以來，A 股出現回檔調整，基金績效下滑，投資人對新基金的投資緒情迅速降溫。基金熱銷局面不在，新基金發行難度提升，特別是中小公開募集發行的基金面臨到集資困難，甚至發行失敗，與市場情緒、公司品牌和銷售管道等因素都有關係。

而今年募集失敗的基金不分股或債，這與股市、債市相對低迷，投資人情緒較為謹慎有關，同時也與基金同質化問題嚴重、產品吸引力不足有關。整體而言，基金無法提供好的報酬，散戶參與投資的態度就會變得保守。

從 2017 年 4 月嘉合睿金定期開放公告發行失敗 4 年以來，已有 97 檔新基金募集失敗。分年度來看，2017 年～2020 年募集失敗基金數量分別為 8 檔、33 檔 20 檔、25 檔。

從下市基金數量來看，今年已有 79 檔基金下市，其中股票型基金 41 檔，債券型基金 36 檔，反映出股票型基金在大盤向下修正中運作的壓力。

不過也有分析指出近期基金偏愛的類股群有止跌回穩的跡象，新基金發行正在回溫。廣發、工銀瑞信、富國基金都出現超過成立人民幣 50 億元規模的新基金，同時部分績優基金經理人的產品也逆市受到散戶青睞。

