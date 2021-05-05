東京、大阪等地緊急狀態即將屆滿 本週內決定延長與否

日本首相菅義偉週三 (5 日) 針對是否延長緊急狀態的問題表示「在聽取專家意見後，希望在本週內作出決定」。另外在關於發布緊急狀態的效果方面，菅義偉說道：「最大目的之一的人潮流動，毫無疑問有出現減少。」

菅義偉 5 日在首相官邸前，面對記者們的提問作出了上述回答。東京都、大阪府、京都府、兵庫縣，這四個都府縣的緊急狀態即將在 5 月 11 日期滿。

菅義偉在 5 日當天，與厚生勞動大臣田村憲久、經濟財政再生大臣西村康稔，以及官房長官加藤勝信等政府高官進行會談。他在會後也明確表示，有就感染狀況進行分析、並在因應對策進行協調。

另外在有關感染人數的問題方面，菅義偉則表示「今天的數字有所減少，效果應該有開始出現。」

另外在基於緊急狀態作法，可採取同等處置的「蔓延防止等重點措施」在接下來該如何處理，菅義偉也提到日本政府會在本週內作出決定。

東京都、大阪府、京都府、兵庫縣四個都府縣，由於疫情嚴峻的關係，日本政府日前宣布從 4 月 25 日進入緊急狀態、預定實施到 5 月 11 日止。此外，埼玉縣、千葉縣、愛媛縣等七縣，也實施了緊急狀態前一階段的「蔓延防止等重點措施」、亦同樣將於 5 月 11 日屆滿到期。