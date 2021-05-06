1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰金 (2882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中鋼 (2002-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰金 (2882-TW)、中鋼 (2002-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)
5. 外資當日 (05) 買超的股票
國泰金 (2882-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鴻 (2014-TW)