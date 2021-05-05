〈財報〉後疫情復甦力道強勁 Lyft Q1營收季增7% 激勵盤後漲近6%

共享乘車公司 Lyft 週二 (4 日) 盤後公布第一季財報，營收、虧損程度與乘客人數均優於華爾街預期，持續顯示後疫情時代強勁的復甦力道，激勵盤後漲近 6%。Lyft 也預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底。
Lyft (LYFT-US) 盤後上漲 5.89% 或 3.31 美元，報 59.50 美元。
財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- 每股虧損：35 美分 vs. 53 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)
- 淨損： 4.273 億美元
- 營收：6.09 億美元 vs. 5.587 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)
- 活躍乘客人數：1349 萬人 vs. 1280 萬人 (FactSet 調查的分析師共識預期)
- 來自每位活躍乘客的營收平均：45.13 美元 vs. 44.50 美元 (FactSet 調查的分析師共識預期)
由於新冠疫情一年前開始肆虐，且旅行受到嚴重限制，所以投資者很難比較 Lyft 的年度數據，例如營收較去年同期下降 36%，但較去年第四季上升 7%。
Lyft 第一季淨損 4.273 億美元，自去年同期淨損 3.981 億美元擴大，其中包括 1.807 億美元的股票薪酬和相關的工資稅支出，淨損率 70.2％，而去年同期為 41.7％。
不過調整後 EBITDA 虧損為 7300 萬美元，約較該公司最近展望高 6200 萬美元。調整後 EBITDA 虧損率為 12％，去年同期則為 8.9%，上一季為 26.3%。
第二季財測
Lyft 重申了今年第三季之前實現調整後 EBITDA 獲利的預期，原本 Lyft 預期要到年底才能實現該目標。
隨著新冠疫苗接種推廣，各州旅行限制放寬或取消，大眾更放心出行，包括工作和旅遊等，交通轉運公司也開始自疫情低谷回彈。Lyft 曾在 3 月中旬預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底，除非新冠疫情嚴重惡化。
Lyft 執行長 Logan Green 在財報法說會上表示，「我們仍認為，有大量的行動需求積累，需要一些時間才會發揮出來。」
隨著用戶增加，Lyft 也開始需要更多的駕駛人數。Lyft 高層週二在財報電話會議上表示，第二季供需問題仍然存在，第三季才會緩解。Lyft 將利用一部分調漲的定價作為策略資金，以期吸引更多駕駛返回崗位。例如勁敵 Uber (UBER-US) 上個月宣布將斥資 2.5 億美元作一次性刺激計畫，旨在讓駕駛重回崗位。
Lyft 公布有 22 億美元無限制現金、等值現金和短期投資，較前一季減少。
Lyft 上週以 5.5 億美元現金的價格將其自動駕駛汽車部門出售給豐田子公司 Woven Planet，這是將其獲利時間表提前的方式之一。該公司預期，該交易將使年化營業費用淨額減少 1 億美元。
Lyft 共同創辦人兼總裁 John Zimmer 說：「隨著我們 5 級自動駕駛部門待售，Lyft 會透過人力駕駛和 AV、先進的市場技術和領先的車隊管理能力，在轉型至自動駕駛的過渡期中獲得勝利。」
Green 補充，該出售交易「是在正確時間點所作的正確策略。」