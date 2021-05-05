〈財報〉後疫情復甦力道強勁 Lyft Q1營收季增7% 激勵盤後漲近6%

共享乘車公司 Lyft 週二 (4 日) 盤後公布第一季財報，營收、虧損程度與乘客人數均優於華爾街預期，持續顯示後疫情時代強勁的復甦力道，激勵盤後漲近 6%。Lyft 也預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底。

Lyft (LYFT-US) 盤後上漲 5.89% 或 3.31 美元，報 59.50 美元。

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：35 美分 vs. 53 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

淨損： 4.273 億美元

營收：6.09 億美元 vs. 5.587 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

活躍乘客人數：1349 萬人 vs. 1280 萬人 (FactSet 調查的分析師共識預期)

來自每位活躍乘客的營收平均：45.13 美元 vs. 44.50 美元 (FactSet 調查的分析師共識預期)

由於新冠疫情一年前開始肆虐，且旅行受到嚴重限制，所以投資者很難比較 Lyft 的年度數據，例如營收較去年同期下降 36%，但較去年第四季上升 7%。

Lyft 第一季淨損 4.273 億美元，自去年同期淨損 3.981 億美元擴大，其中包括 1.807 億美元的股票薪酬和相關的工資稅支出，淨損率 70.2％，而去年同期為 41.7％。

不過調整後 EBITDA 虧損為 7300 萬美元，約較該公司最近展望高 6200 萬美元。調整後 EBITDA 虧損率為 12％，去年同期則為 8.9%，上一季為 26.3%。

第二季財測

營收：6.8 億美元至 7 億美元之間

(營收約季增 12% 至 15%，年增 100% 至 106%)

調整後 EBITDA 虧損：3500 萬美元至 4500 萬美元之間

Lyft 重申了今年第三季之前實現調整後 EBITDA 獲利的預期，原本 Lyft 預期要到年底才能實現該目標。

隨著新冠疫苗接種推廣，各州旅行限制放寬或取消，大眾更放心出行，包括工作和旅遊等，交通轉運公司也開始自疫情低谷回彈。Lyft 曾在 3 月中旬預期，每週共享乘車成長年率將處正值，一路維持到年底，除非新冠疫情嚴重惡化。

Lyft 執行長 Logan Green 在財報法說會上表示，「我們仍認為，有大量的行動需求積累，需要一些時間才會發揮出來。」

隨著用戶增加，Lyft 也開始需要更多的駕駛人數。Lyft 高層週二在財報電話會議上表示，第二季供需問題仍然存在，第三季才會緩解。Lyft 將利用一部分調漲的定價作為策略資金，以期吸引更多駕駛返回崗位。例如勁敵 Uber (UBER-US) 上個月宣布將斥資 2.5 億美元作一次性刺激計畫，旨在讓駕駛重回崗位。

Lyft 公布有 22 億美元無限制現金、等值現金和短期投資，較前一季減少。

Lyft 上週以 5.5 億美元現金的價格將其自動駕駛汽車部門出售給豐田子公司 Woven Planet，這是將其獲利時間表提前的方式之一。該公司預期，該交易將使年化營業費用淨額減少 1 億美元。

Lyft 共同創辦人兼總裁 John Zimmer 說：「隨著我們 5 級自動駕駛部門待售，Lyft 會透過人力駕駛和 AV、先進的市場技術和領先的車隊管理能力，在轉型至自動駕駛的過渡期中獲得勝利。」

Green 補充，該出售交易「是在正確時間點所作的正確策略。」