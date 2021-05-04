美股走勢背離：半導體指數連跌3周、運輸指數連漲13周

市場老手習慣用半導體指數及道瓊運輸平均指數 (Dow Jones Transportation Average)，做為美國經濟成長的領先指標，但它們如今卻閃爍著相互矛盾的信號。

運輸指數已經出現連 13 周上漲，寫下有記錄以來最長的連續升勢，並伴隨著道瓊指數創高，符合百年歷史的道氏理論擁護者一貫的主張，因而預計美股還將進一步走高。

兩項指數走勢背離 (圖表取自彭博)

與此同時，費城半導體指數卻是連 3 周下跌，這可能預示著人們由近期最愛的科技股，轉向經濟重新開放中獲利的股票，如航空公司。

對於 MKM Partners LLC 分析師 J.C. O'Hara 來說，晶片製造商業績良好，但股價疲軟，這種走勢令人擔憂。

一些投資人將晶片製造，看成猶如過去時代的鐵路，因此晶片荒可能重傷經濟。O'Hara 表示，輪漲是牛市的動力，領漲類股可以隨時改變，但是當晶片股業績良好卻利多不漲時，就該轉為謹慎。

運輸指數周一 (3 日) 強升近 2%，達到歷史新高，而半導體價格指數則連續 5 天下跌，這一分歧仍在繼續。前次出現兩個指數至少 3 周走勢背離時，是 2018 年 1 月，標普 500 指數在當月達到頂峰，隨後下跌 10%。

不過，並非所有人都認為晶片股的疲軟是一個不祥的信號。First American Trust 投資長 Jerry Braakman 表示，雖然表現不佳帶來短線憂慮，但晶片製造商無法滿足不斷增長的需求，這正表明經濟發展強勁。

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