〈紐約匯市〉美國4月製造業景氣擴張意外趨緩 美元腳軟 

美元周一 (3 日) 下滑，回吐上周五的部分漲幅，主要賣壓來自疲軟的經濟數據，且美國公債殖利率回落。以太幣突破 3000 美元後，繼續刷新歷史紀錄。

美國 4 月製造業活動增速意外減緩，因供應鏈瓶頸抑制供給，同時大規模疫苗接種釋放出累積許久的需求。此數據也導致美國公債殖利率下滑。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.3%，報 90.969。

Fed 主席鮑爾周一表示，美國經濟正在好轉，但尚未走出困境，即將出爐的 Fed 報告將顯示，教育程度程度低和雙薪家庭在經濟衰退期間受到不成比例的打擊。

紐約聯準銀行總裁威廉斯說，美國經濟正以 10 多年來最快速度擴張，但還沒強到足以讓 Fed 收回刺激。

加拿大豐葉銀行首席外匯策略師 Shuan Osborne 說，美元上周五大漲可能不是全面反彈的開始，「本周美元需要進一步上漲，才能使風險朝美元反彈的風向傾斜，但美元本周一開始的走勢並不樂觀。」

看空美元的情緒正在升溫，路透和商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五數據顯示，美元淨空頭部位本周攀升到 3 月底迄今最高水準。

外匯交易商將關注本周晚些時候公布的美國非農就業人口，以解讀美國經濟復甦狀況，並判斷 Fed 對數據好轉可能有的政策反應。

澳洲、英國和挪威央行本周都將舉行政策會議。

外匯市場交易清淡，因日本、中國和英國都遇到國定假日。

歐洲央行副總裁 Luis de Guindos 對義大利報紙共和國報 (La Repubblica) 表示，等到新冠疫苗接種速度達到關鍵水準，且經濟增長加速，歐洲央行 (ECB) 可開始逐步退出緊急刺激。

加幣兌美元升值 0.1% 至 1.2272 加幣，盤中一度觸及 1.2262 美元，是 2018 年 2 月 (逼近三年) 新高，美國聯準會 (Fed) 強調還不到收回刺激的時刻，且加拿大 4 月製造業活動擴張，都鞏固加幣近期漲勢。加拿大央行上個月暗示可能比 Fed 提早升息，點燃加幣漲勢，但如果加幣漲得太急太猛，漲勢恐怕無法延續。

澳幣和紐元走強，但不足以完全收復上周五的失地。

在加密貨幣市場，以太幣突破 3,000 美元後續創新高，最高漲抵 3,203.18 美元。

截至周二 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：