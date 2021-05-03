美4月ISM製造業PMI回落 原料短缺、價格飆高持續打擊製造商

美國供應商管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布最新數據，4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 自 37 年高點回落至 60.7，但價格指數依舊衝高，顯現出原物料、零件缺貨問題持續刺激商品價格高漲。

4 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 64.3，前值 68.0

生產指數報 62.5，前值 68.1

雇傭指數報 55.1，前值 59.6

供應商交貨指數報 75.0，前值 76.6

存貨指數報 46.5，前值 50.8

客戶端存貨指數報 28.4，前值 29.9

價格指數報 89.6，前值 85.6

未完成訂單指數報 68.2，前值 67.5

出口訂單指數報 54.9，前值 54.5

原物料進口指數報 52.2，前值 56.7

(圖：ISM)

因產能受限，4 月生產指數回落至 3 個月低點，報 62.5，生產窘境尤其在汽車業最為嚴峻，目前全球晶片大缺貨仍持續打壓汽車生產。與此同時，製造業原料採購的關鍵價格指數飆升至 2008 年 7 月以來最高。

4 月存貨指數以 8 月以來最快速度萎縮，客戶端存貨指數則跌至歷史低點。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，新冠病毒影響了零件和原物料供應，部分企業和供應商仍在努力滿足日益增長的需求。

Fiore 警告，創新高的供應商交貨時間、關鍵原物料大量短缺、商品價格上揚以及物流挑戰持續影響製造業的各項領域。

展望未來，廣泛經濟重啟和強勁的資本投資有望繼續支撐需求增長，重新整頓短缺的存貨將為製造業帶來額外阻力，且在供應鏈問題基本獲得解決之前，工廠恐難以提高產能。