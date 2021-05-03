南山人壽首創女性專屬癌症外溢保單 每年最高12%現金回饋

趕在母親節前，南山人壽今 (3) 日宣布，首創女性專屬的癌症外溢保單，每年最高 12% 現金回饋，且對特定癌症加倍給付，每單位最高給付 120 萬元，為南山人壽目前外溢保單銷售居冠的成績再添加新動能。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新表示，南山人壽近日從公司內部針對「女性癌症投保行為與理賠現況」的大數據分析結果發現，女性投保癌症相關醫療保障商品的滲透度將近七成，又以 40 至 60 歲的投保行為最為積極；而女性癌症理賠發生率最高為乳癌；首癌中女性特有癌症即占比近半，顯示女性特有癌症的侵襲風險相對甚高。

陳維新表示，不過，因為醫療進步，平均罹癌五年存活率約 75%，乳癌存活率甚至高達近九成，突顯乳癌患者特別需要注重術後的休養期。

陳維新進一步指出，雖然癌症險滲透度高達近 7 成，但「實際醫療支出」相較「保障額度」的缺口仍大，以乳癌重症為例，平均花費可能高達新台幣 92 萬元，尚不包含額外照護費用、收入補償金額等，若需新式癌症療法者則花費更驚，民眾既有的保障範圍與額度更為不足。

有鑑於此，南山人壽首創女性專屬的癌症外溢保單，設計有雙重外溢獎勵機制，包括「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」，鼓勵保戶維持健康就有機會享有雙重的現金回饋。除提供最高年繳應繳保險費 10% 的「健康促進回饋金」外，保戶若進行乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等四大「指定癌症篩檢」或 11 項「指定疫苗接種」時，可額外獲得年繳應繳保險費 2% 之「防疫保健回饋金」，每年最高享 12% 現金回饋。並且為 20 年期定期險，針對女性好發癌症還提供額外給付，每投保單位合計最高給付 120 萬元。

南山人壽代總經理范文偉認為，隨著近年保險價值的轉型，保險的核心價值已被重新定義：「從過去被動的財務補償 (理賠)，往前延伸到事前風險預防 (透過外溢保單鼓勵健康促進)」；南山人壽不僅於此，更創新業界往後延伸至全人健康的陪伴照護，也就是與健康管理 APP、癌症預防篩檢資訊、線上營養諮詢等服務等業者攜手合作，異業結盟發展「健康守護圈」，讓保險價值超越理賠的侷限、增加更多附加價值。