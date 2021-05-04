幫媽媽提前存退休金 還本保單生存保險金可領到99歲

慶祝母親節不一定要送禮物或吃大餐，幫媽媽做理財規劃也不失為一種慶祝方法，壽險業者建議，可透過具生存保險金特色的還本型壽險商品，約定母親為被保險人，當到達樂退調整年齡時，每年可領取一筆生存保險金，提前儲備退休金。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，人活著的一天就需要花錢，因此在退休後的餘命生活中，如能擁有大於生活所需的被動收入才算真正退休，多數父母會幫年幼子女規劃保險，等子女成年後利用滿期保險金或生存保險金完成留學、開店等人生挑戰，現在可換成子女幫父母規劃合適保險，讓父母在退休後也可以用給付明確的生存保險金來享受隨心所欲的退休生活。

以「友邦人壽 5599 還本終身保險」為例，保戶可先選定 55 歲、60 歲或 65 歲當作自己的樂退調整年齡，在達到選定樂退調整年齡前，完成繳費滿 10 年或 20 年，便可自樂退調整年齡當年開始，在每年保單週年日仍生存且契約有效時領取一筆「累積已繳保險費總和 x5%」的生存保險金，持續領取 20 次。

而當第 21 次開始生存保險金則改為「保險金額 x5%」，同樣是每年給付一次，一路給付到到被保險人 99 歲為止，100 歲時再給一筆祝壽保險金，降低長壽所導致的潛在風險。