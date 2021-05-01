推特首季財報不佳 分析師看淡展望：Q2還會更慘

去年因美國政治鬥爭、內亂、新冠疫情危機等因素，讓社群媒體推特 (TWTR-US) 繳出漂亮的營收成績單，然而華爾街分析師週五（30 日）表示，由於今年疫苗推出後人們紛紛開始外出，推特將難以重現去年榮景。

隨著新冠疫苗接種普及，人們活動限制也逐漸解除，其他數位廣告商也在一定程度上受益，如臉書 (FB-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，這些公司在本週公布亮眼財報後帶動股價飆升。

反觀推特卻呈現兩樣情，該公司週四公布首季財報，儘管營收略高於分析師預估，但用戶數卻未達預期，分析師示警，第二季的表現可能更糟。

推特週五誓言要專注新產品與新功能，但仍無法減輕投資人的擔憂，當日股價重挫 15.16% 至每股 55.22 美元。

財經網站 Investing.com 分析師 Haris Anwar 說：「隨著疫苗推出步伐加快，未來將會有更多人走出戶外，因此推特前景看淡，要重現去年的好成績相當困難。」

儘管其他財經分析公司也曾示警今年用戶數量將會下降，但對廣告支出仍保持樂觀，因為市場營銷人員將目標客層鎖定在受疫情影響而在家悶了近一年的消費者，看好消費需求將回溫。

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 表示：「推特似乎無法真正抓住數位廣告經濟中最活躍的部分，因為缺乏足夠的用戶規模，也缺乏吸引市場銷售方的第一方資料資料數據。」

不過有分析師表示，推特新的應用功能與直播活動將能在未來幾個月提升客戶黏著度與營收，並認為推特對未來營收的預估較為保守。

推特在預測第二季收入成長不溫不火後，至少有 8 家券商下調目標價格。

40 位分析師中有 29 位給予推特「持有」或更低的評等，其餘則給予「買入」或更高評級，據 Refinitiv 數據，推特目標價的中間值為 70 美元。