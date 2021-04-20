Clubhouse掀起聲音社群大戰 繼推特後臉書宣布加入戰局

臉書 (FB-US) 創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周一 (19 日) 表示，臉書今年夏天計劃推出多款音訊產品，包含 Clubhouse 模式的音訊聊天室，以及可搜尋、播放 podcast 的功能等。

Clubhouse 的竄紅證明音訊聊天社群的潛力，臉書進而將目標轉向此領域，祖克柏表示，除了類似於 Clubhouse 的音訊聊天室將於下季登場外，接下來幾個月將推出短音訊剪輯 Soundbites 、音效產生器等功能。

祖克柏說，音訊已成為和照片、影片同等重要的傳遞媒介。未來音訊聊天室功能將於 Messenger 中呈現。

祖克柏還表示，臉書正在與 Spotify 合作開發 Boombox ，以在該音訊聊天室共享和收聽音樂。

臉書表示，用戶將能夠透過「給星星」方式向聊天室中的創作者發送捐贈或小費，未來還將提供其他類型的貨幣化功能，例如單次進入聊天室的權限或預訂聊天室。

然而 Sensor Tower 最新數據顯示，Clubhouse 熱潮並未延續，在今年 2 月創下軟體安裝次數紀錄後，3 月下載量驟減 70%。

Clubhouse 目前只能在 iOS 裝置上使用。為加速發展，該公司近期透過 C 輪募資取得 40 億美元的資金。

除了臉書外，目前推特 (TWTR-US) 已著手開發類似軟體 Spaces，公司聲稱該平台除了音訊聊天室外，將納入 Discord、LinkedIn、Slack 以及 Spotify 的功能。