贏不了也買不到 推特收購Clubhouse無疾而終

據彭博周三（7 日）援引消息人士報導，社群平台推特 (TWTR-US) 曾與目前流行的語音社交應用程式 Clubhouse 洽談收購案，但因不明原因雙方停止洽談，使收購案無疾而終。

消息人士指出，近幾個月來推特頻頻與 Clubhouse 接觸，兩家公司甚至曾討論 Clubhouse 的潛在估值為約 40 億美元，但末了卻因不明原因停止洽談，收購案也無疾而終。推特拒絕對此評論，Clubhouse 至今對此仍無回應。

彭博先前報導指出，Clubhouse 有意進行新一輪募資，該公司估值約 40 億美元。在與推特洽談收購停擺後，Clubhouse 開始探討以這樣的估值進行募資是否合理。

Clubhouse 僅成立不到一年，便吸引大名鼎鼎的企業與數個知名社交軟體公司爭相模仿，推特便開發了「Spaces」，其他如臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、Slack(WORK-US) 也表示正在開發類似功能的應用程式。

推特股價周三上漲 2.97%，每股收 68.99 美元，市值 551 億美元。

推特在去年底推出的 Spaces 目前仍屬於測試階段，執行長 Jack Dorsey 相當看好以語音讓使用者在推特互動的方式，該公司長久以來也一直透過合作或收購方式押寶直播內容。

推特產品營收主管 Bruce Falck 在周三的記者會上表示，目前仍在討論如何將 Space 商業化的方法，一切都還在早期階段。