拜登推1.8兆美元家庭計劃 放棄一些加稅計畫

週三 (28 日) 美國總統拜登推出了 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」，獲大美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，這是拜登上任後推出第三個新刺激計畫。

拜登週三在國會聯席會議上發表首次演說，他正式提出「美國家庭計劃」，包括未來十年的 1 兆美元支出，以及針對中低收入美國人的 8000 億美元稅收抵免。

美國金字塔頂端家庭徵收了 1.5 兆美元的稅收，其中包括將收入超過 100 萬美元家庭的資本收益稅率從 20% 幾乎翻倍至 39.6%，並恢復對美國前 1 % 高收入人群的個人所得稅率升至 39.6%，(回到在共和黨 2017 年稅改之前的水平)。

週三拜登撤銷他競選時提出的一些增稅計畫，包括提高增加遺產稅的計劃。

2020 年總統競選期間，拜登承諾增加遺產稅，同時提高資本利得和公司收入稅率，以此作爲迫使公司和富人支付更多。拜登當時承諾將遺產稅稅率提高至 45%，並將免稅額降低至 350 萬美元，但目前「美國家庭計劃」中，遺產稅保持不變，個人免稅額仍為約 1150 萬美元，稅率為 40%。

同時，拜登還放棄了「削減所謂穿透稅制的企業實體 (pass-through businesses)」的稅收優惠，目前仍維持 20% 扣除之優惠。

白宮聲明提到，「美國家庭計劃」憨先前提出的逾 2 兆美元就業和基建計畫都是美國未來的一代人投資，共同投資於美國經濟和美國人的未來，協助美國在中國和世界其他國家的競爭中脫穎而出。

拜登提出的最新計畫可能會遭到共和黨的反對。儘管如此，該計畫仍然大抵上符合拜登對美國勞工的競選承諾，即對美國勞工進行大規模的的新政式投資，並且將通過增加國稅局的執行，以及提高最富有美國人的稅率來支應。