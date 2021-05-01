〈美股盤後〉獲利回吐！美祭印度旅行禁令 四大指數齊黑

週五 (30 日) 美國祭出印度旅行禁令、聯準會官員放鷹，科技股獲利回吐，能源、晶片股成重災區，四大指數齊跌，道瓊收黑逾 180 點，費半大跌近 3%，聯電 ADR 重挫。

標普 4 月份漲幅超過 5%，創連續第三個月走揚，今年迄今漲幅達 11%，道瓊本月漲幅約 2.7%，那指月漲 5.4%。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五 (30 日) 對美國金融市場失衡提出警告，直言 Fed 儘早開始討論調整量化寬鬆 (QE) 是適當的。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.49 億例，死亡數突破 315 萬例，美國累計確診超過 3227 萬例，累計死亡數超過 57.4 萬。印度累計確診超過 1837 萬例，巴西累計確診 1452 萬例。

由於印度染疫數飆升，同時出現多種新冠變種病毒，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 宣布，美國將從 5 月 4 日 起對印度施行旅行限制，限制非美國人民從印度入境美國。

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 185.51 點，或 0.54%，收 33,874.85 點。

標普 500 指數下跌 30.30 點，或 0.72%，收 4,181.17 點。

那斯達克指數下跌 119.86 點，或 0.85%，收 13,962.68 點。

費城半導體指數下跌 93.50 點，或 2.92%，收 3,108.99 點。

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