蘋果Q1手機出貨量年增逾4成 iPhone 11最熱銷

今年第一季全球智慧型手機出貨量較去年同期增長 27%，其中蘋果 (AAPL-US)iPhone 出貨量較去年同期成長 41%，但仍不敵對手三星位居第二。

市場研究機構 Canalys 數據顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量總計為 3.47 億支，其中三星出貨量居冠達 7650 萬支，占總出貨量的 22%；蘋果手機出貨量居次達 5240 萬支，占總出貨量的 15%，高於去年同期 3710 萬支出貨量，占總出貨量 14%。

儘管該份報告沒有按照機型分出貨量，但確實印證業界普遍的預測，即 iPhone 12 mini 出貨量低於預期。

報告指出：「蘋果 iPhone 12 mini 銷售量低於預期，但其他 iPhone 12 型號仍保持一定銷售實力，再加上舊款 iPhone 11 的需求暢旺，使蘋果首季 iPhone 出貨量保持強勁力道。

美國市場調查機構 Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）4 月初的調查顯示，iPhone 11 是蘋果最暢銷的產品，其次是 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro Max。

值得一提的是，小米智慧型首季手機出貨量增幅最大，達 4900 萬支比去年同期成長 62%，排行第三。

Oppo 與 Vivo 排行在前五名內，首季智慧型手機出貨量分別為 3760 萬與 3600 萬支。

此外，曾是全球智慧型手機一哥的華為，出貨量只有 1860 萬支，跌出前五名排行第七，不僅丟了一哥光環，到目前為止仍受美國制裁限制。

至於不久前宣布退出智慧型手機市場的 LG，Canalys 的分析師 Sanyam Chaurasia 表示，這是智慧型手機芯時代的象徵，意味著在現今市場上，積極的訂價與通路策略比硬體差異更為重要。