加密貨幣新寵兒奇亞幣現身 礦工狂掃大容量硬碟 記憶體廠受惠

隨著加密貨幣熱潮持續延燒，市場出現新寵兒奇亞幣 (Chia)，不過，奇亞幣與一般加密貨幣不同，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，挖礦也越有效率，造成礦工大舉掃貨大容量硬碟 HDD、SSD，記憶體族群也直接受惠。

利多消息激勵下，台記憶體族群今日股價齊揚，威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW) 雙雙亮燈漲停，群聯 (8299-TW) 達半根漲停板，其餘如創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)、晶豪科 (3006-TW)、宇瞻 (8271-TW)、南茂 (8150-TW)，漲幅也有 3% 以上。

奇亞幣與比特幣 (Bitcoin) 同樣具備去中心化和匿名交易等特性，不過，有別於比特幣採用工作量證明 (Proof of Work)，奇亞幣採用時間與空間證明 (Proof of Space and Time)，因此硬碟儲存空間越大，挖礦效益越高，獲得的獎勵也就越多。

在奇亞幣熱潮延燒下，記憶體包括 HDD(傳統硬碟)、SSD(固態硬碟) 需求大爆發，現今通路商已有部分 1TB 以上的 SSD 全數售光，隨著硬碟供貨緊張，外界預期，HDD、SSD 將因此漲價。

威剛為台灣記憶體模組大廠，近期受惠 SSD、DRAM 需求同步暢旺，3 月營收達 33.53 億元，一舉創下 31 個月新高，第一季營收也達 90.96 億元，改寫 7 年半新猷，尤其威剛現有庫存為低價庫存，法人看好，威剛首季獲利可望顯著提升。

群聯也因全球半導體產能緊張，相關原物料及製造價格陸續上揚，推升記憶體價格穩步上漲，第一季營收也達 128.88 億元，寫下單季次高，看好全年營運將再優去年，營收估年增 2 成。