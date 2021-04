加密貨幣新寵兒奇亞幣現身 礦工狂掃大容量硬碟 記憶體廠受惠

隨著加密貨幣熱潮持續延燒,市場出現新寵兒奇亞幣 (Chia),不過,奇亞幣與一般加密貨幣不同,其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦,因此硬碟容量越大,挖礦也越有效率,造成礦工大舉掃貨大容量硬碟 HDD、SSD,記憶體族群也直接受惠。

利多消息激勵下,台記憶體族群今日股價齊揚,威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW) 雙雙亮燈漲停,群聯 (8299-TW) 達半根漲停板,其餘如創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)、晶豪科 (3006-TW)、宇瞻 (8271-TW)、南茂 (8150-TW),漲幅也有 3% 以上。

奇亞幣與比特幣 (Bitcoin) 同樣具備去中心化和匿名交易等特性,不過,有別於比特幣採用工作量證明 (Proof of Work),奇亞幣採用時間與空間證明 (Proof of Space and Time),因此硬碟儲存空間越大,挖礦效益越高,獲得的獎勵也就越多。

在奇亞幣熱潮延燒下,記憶體包括 HDD(傳統硬碟)、SSD(固態硬碟) 需求大爆發,現今通路商已有部分 1TB 以上的 SSD 全數售光,隨著硬碟供貨緊張,外界預期,HDD、SSD 將因此漲價。

威剛為台灣記憶體模組大廠,近期受惠 SSD、DRAM 需求同步暢旺,3 月營收達 33.53 億元,一舉創下 31 個月新高,第一季營收也達 90.96 億元,改寫 7 年半新猷,尤其威剛現有庫存為低價庫存,法人看好,威剛首季獲利可望顯著提升。

群聯也因全球半導體產能緊張,相關原物料及製造價格陸續上揚,推升記憶體價格穩步上漲,第一季營收也達 128.88 億元,寫下單季次高,看好全年營運將再優去年,營收估年增 2 成。