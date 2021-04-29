【安聯投信】電子股交投回溫 台股周線、月線收紅

29 日台股在重要指標企業法說正向激勵下，早盤走勢強勁，在電子股交投回溫提振下，盤中一度創下新高紀錄，不過隨後因賣壓出籠漲幅收斂，終場收於 17566.66 點，微幅下跌 0.87 點，成交量約為 5480.21 億元，周線、月線同步收紅。

29 日盤面板塊漲跌互見，資金持續流入包括鋼鐵、玻璃及航運等傳產板塊，其中鋼鐵族群以 3.51% 漲幅領漲大盤，表現強勢。在電子股方面，雖有部分權值龍頭表現亮眼，但整體表現仍分歧，多數電子族群漲跌幅落在平盤上下 1% 之內，呈盤整格局。

針對近期盤勢，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，延續 4 月來的走勢，近期盤面類股表現，運輸類股維持強勁走勢，原物料族群中要以鋼鐵及有色金屬的表現最為整齊，至於第一季財報亮眼的電子股亦多有表現。整體來看，投資人積極在創高後的加權指數中尋找機會的態勢不變。

鍾安綾表示，當前主流股的漲升基本上建立在供不應求、價格上揚的基礎上，相對於市場某種程度擔心中期的電子業供需是否恢復平衡，4 月以來，市場資金快速轉進鋼鐵、不鏽鋼、銅、散裝航運等類股，相關類股迎來一波大幅的上揚，產業供需及價格漲跌持續主導著行情變化，目前正向發展持續中。

在題材上，鍾安綾表示，電子業方面可留意第一季的財報表現是否優於預期，在非電子股方面則可優先重視產品價格的走勢。整體來看，受惠景氣回升、碳排放限縮產能擴張、地緣政治影響原料採購價格、債券殖利率回升，近期非電子股的表現有機會優於電子業，但總體來看，隨著經濟持續回升，各類股皆有表現機會，掌握籌碼整理階段、仍建議可擇優布局。

在其他投資建議方面，鍾安綾表示，短期漲多、波動必然放大；資產配置只能要能符合後疫情的產業主流，現階段的籌碼整理、技術面修正，皆可視為中長線的佈局機會。

至於在籌碼面，安聯投信表示，外資 4 月以來開始轉為買超，但由於外資在台指期的淨空單維持約在 3 萬口以上的高位，未來仍將以此作為持續觀察外資籌碼動向的主要指標。目前來看，多方的企圖心強烈，加權指數仍沿 5 日均線上攻，不建議畫地自限，靜待市場表態即可。

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