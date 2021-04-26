ARK每日追蹤：連續第7日買進Coinbase 該股自上市來已回檔30%

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 24 日之個股進出明細。

買進 賣出 RXRX TREE MASS PHR IONS PSTI SKLZ SYRS IRDM TMO DKNG PCAR COIN ROKU BEAM SQ SPFR NVDA NIU HUBS DDD DOCU PDD PSTG OKTA PYPL TCEHY

ARK 系列基金上週五 (23 日) 連續第 7 日買入加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)，上週五共買入超 25 萬股，耗資約 7000 萬美元，而目前 Coinbase 股價較上市首日最高點已經回檔超 30%，但 ARK 基金依然在每日買進。

減倉方面，ARK 系列基金上週五再次減持 Square (SQ-US)，共賣出超 40 萬股，但多家外資仍然看好 SQ 後市，如 Rosenblatt 即在一份研報中認為，Square 和 Paypal 都是數位支付市場的首選標的。