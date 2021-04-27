ARK分析師：特斯拉領先競爭對手至少3年

車廠紛紛搶進電動車市場，ARK 分析師認為，目前從價格和綜合表現來看，特斯拉 (TSLA-US) 至少領先競爭對手三年，並預測未來 10 年汽車行業將掀起併購潮。

ARK 自動駕駛技術分析師 Tasha Keeney 接受採訪時表示，隨著電動車商業化，擁有規模和數據優勢的特斯拉才是產業的領先者。如果將每一輛車視為一個機器人，那麼特斯拉在全球的部署範圍是最大的，當每輛車都在為特斯拉收集訊息時，也成為了公司巨大優勢。

不過 Tasha 並不認為特斯拉能在每項汽車細分領域佔據超過 20% 的市占率，主要考慮到傳統車企，如 GM、大眾等參與競爭。但她表示，目前從價格和綜合表現方面來看，特斯拉仍處於行業的領先地位，至少領先其競爭對手三年。

Tasha 認為，隨著自動駕駛和電氣化的轉變，未來 10 年汽車產業將迎來重大的併購潮。

眾所周知，電池是電動車最大的成本構成部分。ARK 分析師根據萊特定律建立模型，描繪了電動車成本的下降趨勢，即電池產量每增加一倍，電池成本就會降低 28%。

Tasha 指出，特斯拉在接下來幾年裡計劃生產 2.5 萬輛車，隨著電池成本的降低，將推動電動車實現與燃油車價格平價，這也會對需求產生巨大的影響。而現在，人們擁有一輛電動車的成本已經比擁有燃油車還低。

與 ARK 掌門人伍德 (Cathie Wood) 一樣，Tasha 強調，投資創新領域需要將目光放遠至 5 年，現在特斯拉股價的波動，正是幫助投資人更了解標的的好時機。