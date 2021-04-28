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ARK每日追蹤：續加倉Coinbase、京東、拼多多 連續減倉SQ

ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 27 日之個股進出明細。

買進 賣出
JD ICE
SHOP SQ
ZY PHR
RXRX SYRS
MASS PSTI
JONS PSTG
TSP PCAR
PATH NVDA
SPFR FB
TCEHY TREE
PDD TEAM
COIN ADBE
IRDM SNPS
  SI
  ROKU
  API
  ADYEY
  HUBS
  TER
  XLNX

週二 (27 日) ARK 系列基金大力買進京東 (JD-US) 約 24.5 萬股，另外，也持續加倉拼多多 (PDD-US) 約 11.3 萬股，並繼續連 Coinbase (COIN-US) 約 8.5 萬股。

減倉方面，ARK 系列基金週二 (27 日) 再次減倉 Square (SQ-US) 約 14 萬股，SQ 近日連續遭到 ARK 基金減持，但仍是第三大重倉股。

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