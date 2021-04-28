ARK每日追蹤：續加倉Coinbase、京東、拼多多 連續減倉SQ

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 27 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|JD
|ICE
|SHOP
|SQ
|ZY
|PHR
|RXRX
|SYRS
|MASS
|PSTI
|JONS
|PSTG
|TSP
|PCAR
|PATH
|NVDA
|SPFR
|FB
|TCEHY
|TREE
|PDD
|TEAM
|COIN
|ADBE
|IRDM
|SNPS
|SI
|ROKU
|API
|ADYEY
|HUBS
|TER
|XLNX
週二 (27 日) ARK 系列基金大力買進京東 (JD-US) 約 24.5 萬股，另外，也持續加倉拼多多 (PDD-US) 約 11.3 萬股，並繼續連 Coinbase (COIN-US) 約 8.5 萬股。
減倉方面，ARK 系列基金週二 (27 日) 再次減倉 Square (SQ-US) 約 14 萬股，SQ 近日連續遭到 ARK 基金減持，但仍是第三大重倉股。