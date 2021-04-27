ARK每日追蹤：大買自動化軟體商UiPath 連續減持Square

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 26 日之個股進出明細。

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週一 (26 日) ARK 系列基金大買 AI 自動化軟體商 UiPath (PATS-US) 約 32 萬股，耗資約 2555 萬美元。

UiPath 為 63% 的全球 500 強企業提供服務，主要開發機器人流程自動化軟體 (RPA)，藉以處理複雜又耗時的工作，為企業節省時間和提高工作效率，而在過去 5 年中，UiPath 客戶數增長了 51 倍。

減倉方面，ARK 系列基金週一 (26 日) 連續減持線上支付平台 Square (SQ-US)，週一減持約 7.1 萬股，但 SQ 仍是 ARK 第三重倉股。

另外，ARK 系列基金亦大幅減倉快閃記憶體儲存技術商 Pure Storage (PSTG-US) 約 24.9 萬股，以及美國卡車製造龍頭 PACCAR (PCAR-US) 約 24.3 萬股。